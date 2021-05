PS-fractie in Brussels parlement: “Nooit zullen we voorstellen van N-VA goedkeuren”

Oud-ministers of -staatssecretarissen kunnen in de toekomst beschikken over één medewerker in plaats van twee, en dat gedurende twee jaar in plaats van de vijf jaar van de volledige legislatuur vandaag. Voor een regeringslid dat niet de volledige legislatuur zijn mandaat bekleed heeft, wordt de periode in verhouding verminderd. Zo heeft een uittredend minister, die slechts één jaar en drie maanden op post was (een kwart van de legislatuur) gedurende zes maanden het recht op een medewerker. Oud-regeringsleden die een parlementair mandaat vervullen, hebben geen recht op een medewerker.

In de resolutie wordt de Brusselse regering ook gevraagd om met de andere regering een “coherent geheel aan praktijken op dit gebied te ontwikkelen”. Het parlement dringt ook aan op een eenvormig geldelijk statuut. De inperking zou vanaf volgende legislatuur in werking treden.

N-VA-fractieleidster Cieltje Van Achter was verheugd dat de inperking van het systeem eindelijk besproken kon worden. Gelijkaardige voorstellen van resolutie werden vorige legislatuur niet eens besproken. “Jammer, want anders hadden we deze legislatuur 4,5 miljoen euro kunnen besparen”, merkte ze op.

Quote Ik verberg het niet, er is ‘oppositie’ en er is ‘oppositie’. Er zijn teksten van de oppositie waarover ik wil discussië­ren en er zijn teksten van de oppositie waarover ik niet wil discussië­ren. PS-fractieleider Chahid Ridouane

“Hallucinante houding”

De N-VA-fractie zal de resolutie goedkeuren, maar Van Achter zelf zal zich onthouden wegens de “redelijk hallucinante” houding van de meerderheid. Van Achter had zelf een voorstel van resolutie ingediend, maar de stemming in commissie werd uitgesteld in afwachting van een tekst van de meerderheid.

PS-fractieleider Chahid Ridouane benadrukte dat zijn fractie nooit voorstellen van de N-VA zal behandelen en goedkeuren. “Ik verberg het niet, er is ‘oppositie’ en er is ‘oppositie’. Er zijn teksten van de oppositie waarover ik wil discussiëren en er zijn teksten van de oppositie waarover ik niet wil discussiëren. Het is een persoonlijke keuze van mevrouw Frémault (van oppositiepartij cdH, red.) om teksten van de N-VA mee te steunen. Ik doe dat niet. Maar er is een soort oppositie waarmee de PS niet wil discussiëren”, stelde hij.

“Ik neem akte van die uitspraak”, reageerde Van Achter, die naar eigen zeggen perplex stond. Ze wil van haar PS-collega meer uitleg van wat hij precies bedoeld heeft. “Dit is toch ongelooflijk. Ik heb niet de indruk dat wij in het parlement anders behandeld worden dan andere partijen. Ook in het bureau loopt de samenwerking goed”, zei ze aan Belga.

Bianca Debaets (CD&V), in de vorige legislatuur staatssecretaris, erkende dat twee medewerkers gedurende vijf jaar niet noodzakelijk zijn, maar er kunnen ook andere zaken aangepakt worden, zoals het aantal kabinetsmedewerkers. “Deze regering heeft in totaal 60 kabinetsmedewerkers meer dan de vorige regering”, wierp ze de meerderheid voor de voeten.

Françoise De Smedt herinnerde eraan dat de PVDA-PTB voorstander is van een totale afschaffing van het systeem, maar omdat er toch heel wat vooruitgang geboekt wordt, zal haar fractie de resolutie toch goedkeuren.