Protesterende boeren arriveren in centrum Brussel: ook kruispunt aan Meiserplein afgesloten

Mijntelco Telenet en BASE zijn de beste telecomope­ra­to­ren voor 2023: zo weten zij de concurren­tie af te troeven

Voor de belangrijkste telecomdiensten en -bundels scoren Telenet en BASE het best. Dat blijkt uit studies van Testaankoop. De operatoren stonden bovenaan de ranking voor niet minder dan zes telecomdiensten- of bundels. Mijntelco.be ging na welke diensten het goed doen en of het ook interessant is er een abonnement op te nemen.