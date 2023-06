Protest na dood Nahel (17) in Parijs waait over naar Brussel: twintigtal relschoppers opgepakt

Albanees lid van bende die voor 30 miljoen euro coke aanmaakte veroor­deeld tot 6 jaar cel

De rechtbank van Leuven heeft een Albanese man veroordeeld tot zes jaar cel. Hij was lid van een bende die cocaïne aanmaakte en verkocht. De rest van de bende was in 2021 al veroordeeld voor de feiten, maar op dat moment was de beklaagde alweer in Albanië. Hij wist naar eigen zeggen niets van de rechtszaak. In mei 2023 bood hij zich wel vrijwillig aan bij de politiediensten.