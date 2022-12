Projecten Toestand vzw vanaf volgend jaar ook in het Sint-Magdalenaklooster

“Met Toestand vzw zetten we ons voornamelijk in tegen de leegstand in de stad”, legt projectcoördinator Tine Declerck uit. “We gaan steeds op zoek naar een zinvolle invulling met sociale invalshoek. Daarbij werken we eigenlijk met een omgekeerde logica. Meestal gaan leegstaande ruimtes naar personen die het meeste op tafel kunnen leggen. Maar wij gaan net op zoek naar mensen of initiatieven die de middelen niet hebben, maar de plaats wel kunnen gebruiken. Zij kunnen op ons rekenen voor het beheer van de ruimte en onze expertise.”

Zo biedt Toestand vzw de kans aan eigenaars om een nieuwe en betekenisvolle functie te geven aan hun leegstaande gebouwen. Het bekendste initiatief van de vzw is misschien wel Allee Du Kaai aan het Brusselse kanaal, waar een dertigtal organisaties hun projecten mogen organiseren. Sinds juni is er een nieuwe locatie bijgekomen: het Sint-Magdalenaklooster in Jette. “Dat is in handen van het Bisdom”, zegt Declerck. “Zij konden geen initiatieven vinden die wilden instaan voor het beheer van het hele gebouw. Zo zijn ze bij ons terechtgekomen.”

Sociale mix

Momenteel is de organisatie voor tijdelijk gebruik op zoek naar nieuwe projecten om onder te brengen in de nieuwe locatie. “Daarvoor gaan we op zoek naar mensen of organisaties die zich rond het klooster bevinden, en dus weten wat de noden in de buurt zijn. We focussen ons op projecten die gericht zijn op mensen in precaire situaties, zoals thuislozen of mensen op de vlucht. Het is dan ook de bedoeling om die projecten te vermengen met andere sociale of culturele initiatieven. Die sociale mix is heel belangrijk voor ons.”

“We willen niet de zoveelste ‘artist space’ in de stad zijn, daar zijn plaatsen genoeg voor”, gaat Declerck verder. “Wij gaan zelf gericht op zoek naar projecten die laagdrempelig zijn, inclusief en zich concentreren op de buurt. Mensen die het klooster mooi vinden voor een commerciële invulling, zijn bij ons niet aan het juiste adres. Ook politiek willen we vermijden.” Sinds de zomer organiseert Toestand vzw wekelijks rondleidingen in het klooster. “Zo kunnen mensen of organisaties uit de buurt al eens komen kijken welke mogelijkheden de ruimtes bieden. En daarnaast is het ook gewoon leuk om een bezoek te brengen in een gebouw dat voordien niet vrij toegankelijk was. Die rondleidingen zullen we blijven doen.”

Een nieuwe invulling vinden voor het gebouw is niet eenvoudig. “De lay-out van het gebouw bepaalt veel voor de mogelijke activiteiten. Anders dan bij Allee Du Kaai bijvoorbeeld is de afwezigheid van grote hangars. In het klooster zijn het meerdere kleine ruimtes. Ook de wijk is anders, en dat alles samen verplicht ons om na te denken over nieuwe of andere manieren van gebruik.” Vanaf januari zouden de eerste projecten er van start gaan. “Een eindtermijn is er nog niet, maar we hopen om toch minstens twee jaar te kunnen blijven”, besluit Declerck.

