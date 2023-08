Profclub zet samenwerking stop met jonge Rode Duivel die in Malta veroordeeld werd na verkrachting meisje (17) en mishandeling vriend (16)

De jongen belandde samen met vier vrienden in de cel nadat één van hen een meisje van 17 verkrachtte . De anderen zouden dat gefilmd hebben en een 16-jarige vriend van het meisje in elkaar geslagen hebben. De voetballer (17) - die zelfs al voor de jonge Rode Duivels speelde - was de enige die dat laatste gedeeltelijk bekende. Daardoor kreeg hij meteen zijn straf: één jaar cel met uitstel. Hij mocht beschikken en vloog meteen naar huis.

Maar daar wachtte ook nog een sportief staartje. Want de voetbalploeg - het gaat om een profclub, maar we geven die niet bij naam omdat de jongen nog minderjarig is - besliste om zijn contract te ontbinden. “Zodra het nieuws bekend raakte, hebben we hem op non-actief gezet”, zegt de woordvoerder. “We hebben met hem en zijn entourage samengezeten en hebben niets definitiefs beslist voor we het vonnis konden lezen. Maar volgens onze advocaat was dat duidelijk en genoeg om de samenwerking te beëindigen. Wij willen ons niet met zulke feiten associëren.”