Proces wegens racisme tegen Pierre Kompany gaat van start

In juni 2020 had de cdH-fractie in het Brussels Parlement (nu Les Engagés) een klacht ingediend wegens aanzet tot haat, racistische beledigingen en belaging tegenover hun partijgenoot en vader van oud-Rode Duivel Vincent Kompany. Pierre Kompany kreeg heel wat racistische reacties na het verspreiden van een filmpje van de voltallige Brusselse cdH-fractie over een resolutie over het koloniaal verleden.