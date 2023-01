Proces tegen Net Brussel over zelfdoding gepeste werknemer maandag van start

BrusselVoor de correctionele rechtbank van Brussel vat maandag het proces aan over de zelfdoding van een werknemer van Net Brussel in 2016. De gewestelijke afvalbeheerder wordt beschuldigd van onvrijwillige doodslag en het niet helpen van een persoon in nood: de werknemer werd gepest op het werk.