Proces rond grootschalige drughandel in Peterboswijk volgende maand voor rechter

Na een maandenlang onderzoek van de drugsafdeling van de politiezone Brussel Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst) vielen speurders op 26 november 2021 binnen op meer dan twintig adressen in Anderlecht, Brussel, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, Puurs-Sint-Amands en Asse. Onder andere de speciale eenheden van de federale politie waren daarbij aanwezig, omdat verschillende verdachten mogelijk gewapend waren. Het zwaartepunt van de actie lag in de wijk Peterbos in Anderlecht, waar vijftien huiszoekingen werden uitgevoerd. Bij de operatie werden drugs en cash geld aangetroffen. In totaal werd er iets meer dan 9 kilogram cannabis, 435 gram cocaïne en minstens 180.000 euro in beslag genomen. Bij de huiszoekingen werden uiteindelijk 27 personen opgepakt. Dertien van hen werden nadien in verdenking gesteld en aangehouden door de Brusselse onderzoeksrechter voor de verkoop van verdovende middelen.