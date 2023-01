Proces in beroep over diamantroof op Brussels Airport start vandaag

Op 18 februari 2013 pleegden minstens acht gewapende en gemaskerde mannen een overval op een vliegtuig van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss waar 121 pakketten met voornamelijk diamanten in zaten ter waarde van ruim 30 miljoen euro. De overvallers gingen er vandoor. In mei 2013 werd een klein deel van de buit teruggevonden in de kelder van een Zwitserse villa.

In eerste aanleg stonden achttien verdachten terecht, maar de rechtbank oordeelde in mei 2018 dat het parket onvoldoende elementen had aangevoerd en sprak hen vrij. Eén beklaagde, de Fransman Marc Bertoldi, zat op dat ogenblik voor andere feiten in de cel in Frankrijk. Hij werd wel veroordeeld tot vijf jaar cel.