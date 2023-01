Proces in beroep over diamantroof op Brussels Airport start maandag

Brussel Van handgemaak­te sieraden tot hippe sneakers: in deze 6 Brusselse boetieks vind je de leukste solden

Het eerste weekend van de solden staat voor de deur en dat hebben de handelaars begrepen. In onze hoofdstad verwachten ze zich alvast aan een drukke tweedaagse. Nog op zoek naar een frisse outfit, een nieuwe handtas of sieraden aan interessante prijsjes? Of gewoon op zoek naar gezellige winkeltjes om rustig door te snuisteren? Check dan hier onze 6 adresjes in het centrum van Brussel.

7 januari