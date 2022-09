Proces aanslagen in Brussel: Kamer van Inbeschuldigingstelling laat Smail Farisi vrij

jette Start bouwwerken voor 150 extra plaatsen bij Sint-Pieterscol­le­ge Jette

Het Sint-Pieterscollege in Jette gaat uitbreiden. Na wat vertragingen is de bouw nu echt van start gegaan. In totaal komen er 150 plekjes in deze Nederlandstalige school bij. Onder andere minister Sven Gatz kwam een kijkje nemen tijdens de officiële eerstesteenlegging.

14:09