Privacy-expert kritisch over Brusselse slimme kilometerheffing: “Burgers hebben het recht zich te verplaatsen zonder dat iemand ze in het oog houdt”

De Brusselse regering kondigde donderdag de ‘slimme’ kilometerheffing aan die het Gewest zou willen invoeren. Automobilisten zouden in dat nieuwe systeem voortaan moeten betalen per gereden kilometer. Neemt u de auto naar Brussel in de spits? Dan is dat duurder dan in de daluren. Ook mensen die in Brussel wonen, zijn onderworpen aan de kilometerheffing, maar door het wegvallen van de belasting op inverkeersstelling zouden zij goedkoper uit kunnen zijn dan ervoor.