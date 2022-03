Primeur: Brussels Gewest activeert provinciale crisisfase voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Brussel Nieuw onthaalcen­trum aan Heizel verwelkomt honderden Oekraïense vluchtelin­gen: “België is een prachtig land”

In Paleis 8 is maandag een nieuw registratiecentrum voor vluchtelingen uit Oekraïne geopend. Het onthaalcentrum op de Heizel moet de registratiepost aan het voormalige Jules Bordet-ziekenhuis in Brussel vervangen, waar te veel mensen te lang moesten wachten vooraleer ze zich konden aanmelden. Dankzij een verviervoudiging van het aantal loketten moet dat probleem in Paleis 8 van de baan zijn. Maandagochtend stonden al honderden mensen aan te schuiven.

14 maart