Prijzen voor huizen en appartementen blijven stijgen in Brussel

Brussel Absolute wereldtop padel keert terug naar Brussel: “Over twee jaar willen we 75.000 bezoekers ontvangen”

Van 26 tot en met 30 april is Tour & Taxis voor de tweede keer het decor van de Belgische manche van de World Padel Tour. De absolute wereldtop van de snelst groeiende sport in ons land zakt dus opnieuw naar de hoofdstad af. Opvallend: de topspelers aan het werk zien, is goedkoper dan vorig jaar en kan zelfs gratis. “Door de energiecrisis hebben we beslist om de ticketprijzen tot 15 procent te laten zakken”, zegt organisator Vincent Laureyssens.

14:03