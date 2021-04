Premier De Croo waarschuwt: “La Boum 2 is een valstrik om zaken fout te doen lopen”

BrusselPremier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) doen een ultieme oproep om morgen niet af te zakken naar het illegale evenement La Boum 2 in Brussel. “Men probeert een valstrik te creëren om de zaken fout te doen lopen. Dan zijn we daar allemaal het slachtoffer van”, zei De Croo na afloop van de ministerraad.

Op 1 april ontaardde het nepfestival La Boum in het Brusselse Ter Kamerenbos in een open oorlogje tussen de aanwezige jongeren en de ordediensten. Daarbij raakten 34 mensen gewond. Voor morgen is een tweede editie van La Boum aangekondigd, maar de organisatoren van het eerste feest lijken daar niets meer mee te maken te hebben.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CDV) bevestigde dat na afloop van de ministerraad. “De mensen die die grap hebben gelanceerd, zijn niet dezelfde organisatoren als die van La Boum 2", zei ze. Het evenement lijkt gekaapt door het collectief L’Abîme, van wie de organisatoren van La Boum 1 zich distantiëren.

De Facebookpagina achter het evenement van zaterdag is donderdag verwijderd, maar toen hadden al meer dan 8.000 mensen aangegeven geïnteresseerd te zijn. Verlinden benadrukt dat er “geen enkele toelating is gegeven of gevraagd door de organisatoren van La Boum 2, hoewel we testevenementen mogelijk hebben gemaakt”.

Donderdag in de Kamer liet ze al uitschijnen dat er niet alleen in het Ter Kamerenbos, maar ook op andere plaatsen in Brussel mogelijk illegale samenkomsten zullen plaatsvinden. De situatie wordt van nabij opgevolgd en er is een dispositief van de federale en de lokale politie voorzien, zei ze. De minister raadt iedereen in elk geval af om af te zakken naar La Boum 2. “Ik weet dat het zwaar is en dat iedereen wil samenkomen, maar nu is het nog te vroeg.”

Ook premier Alexander De Croo raadt af om naar La Boum te trekken. “Men doet dat om een onveilige situatie te creëren en teniet te doen wat we de voorbije maanden hebben gedaan en waar we nu de resultaten van zien. Wat hier aan de gang is, is een poging om een valstrik te creëren en de zaken fout te doen lopen. Dan zijn we daar allemaal het slachtoffer van.”

Eerder vandaag waarschuwden het parket van Brussel, de politie en burgemeester Philippe Close (PS) in een gezamenlijk persbericht dat deelnemers aan La Boum 2 in het Ter Kamerenbos een boete of administratieve aanhouding riskeren.

“Er werd geen toelating gegeven voor het evenement La Boum 2, aangekondigd op sociale media, dat zou plaatsvinden in het Ter Kamerenbos. De politie zal hierop toezien en haar aanwezigheid verscherpen. We raden dus iedereen af om hieraan deel te nemen. Het is belangrijk om de sanitaire maatregelen te blijven respecteren.”

Burgemeester Close zei eerder al dat “wie naar Brussel komt om chaos te veroorzaken en de politie te provoceren” kan rekenen op tussenkomst van de politie. Facebook verwijderde de evenementpagina van het feest donderdag op vraag van het parket.

Het collectief L’Abîme vraagt ondertussen in een Facebookbericht om meer empathie te hebben met jongeren die zich op een ‘vreedzame manier’ willen uitdrukken. “Er spreekt weinig empathie voor de jongeren uit de recente verklaringen van personen zoals Annelies Verlinden, de minister van Binnenlandse Zaken, of Philippe Close, de burgemeester van Brussel-Stad. Er wordt niet geluisterd naar hun frustraties.”

