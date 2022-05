Premier De Croo bezoekt nieuwe hoogtechnologische job-hub voor Brusselse jongeren

Brussel Brusselse universi­tei­ten delen eretitels uit aan verdedi­gers van persvrij­heid in oorlogstij­den

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB) hebben maandagavond op de European Gala Award Ceremony for Freedom of Expression hun jaarlijkse Honorary Title for Freedom of Expression uitgereikt. In Bozar kregen twee laureaten de award overhandigd: de Belarusian Association for Journalists en de internationale organisatie The Fix.

