PORTRET. Met baron Roger Coekelbergs (100) verliest ons land een van haar laatste Breendonk-getuigen: “Als verzetsheld op het nippertje aan de dood ontsnapt”

Brussel Enkele honderden fietsers eisen extra versoepe­lin­gen voor jeugd in Ter Kamerenbos

11:24 Enkele honderden fietsers hebben zich zondag, voor de derde week op rij, verzameld in het Ter Kamerenbos in Brussel om actie te voeren tegen de coronamaatregelen. De versoepelingen die de regering vrijdag heeft aangekondigd, gaan voor hen niet ver genoeg, zeker niet voor de jeugd. Die heeft het volgens de actievoerders extra zwaar door de lockdown. De actie, onder de noemer ‘Cycle for Freedom’, verliep zonder incidenten.