PORTRET. Freddy Thielemans, oud-burgemeester van Brussel. (1944-2022)

Brussel Brussels Philharmo­nic gaat voor het eerst in 6 weken weer op de planken

De meer dan 80 muzikanten van Brussels Philharmonic spelen komende zondag voor het eerst in zes weken tijd opnieuw op hun vertrouwde Brusselse podium in het Flagey-gebouw. Op het programma staat muziek van Beethoven en de Russische componist Mussorgsky. “Niets is te vergelijken met de live concertbeleving samen in een concertzaal,” zegt Gunther Broucke, intendant van het symfonisch orkest.

27 januari