Portret Freddy Thielemans (1944-2022), oud-burgemeester van Brussel: ketje, diplomaat en bon vivant, maar ook een machtspoliticus

Brussels Gewest Brusselse telpalen telden in 2021 vijfde meer fietsers

Het aantal fietsers in Brussel is ook in 2021 verder toegenomen, nadat in het coronajaar 2020 al een toename met 64 procent was opgetekend. Dat blijkt uit de tellingen van de telpalen die op verschillende plaatsen in het gewest staan opgesteld. In 2020 werden er 4,6 miljoen fietsbewegingen geteld, vorig jaar waren dat er 5,5 miljoen. Op 20 december ging de telpaal langs het Kanaal in Molenbeek over het miljoen passages, een primeur in Brussel.

26 januari