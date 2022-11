PORTRET. Fanny (32) overlijdt nadat ze met haar fiets gegrepen wordt door een tram. “Ze had zoveel levensvreugde. We missen haar nu al verschrikkelijk hard.”

Beersel Rukwind blaast muur van school in aanbouw omver: arbeider raakt als bij wonder lichtge­wond

Een arbeider is op een werf in Lot aan veel erger ontsnapt toen een hevige rukwind een muur omver blies. Hij raakte lichtgewond nadat de stenen naar beneden donderden. De stenen spatten op de grond uit elkaar en deukten zelfs een werfcontainer. Omdat niet meteen duidelijk was hoeveel gewonden er waren en wat de ernst van de situatie was, werden er twee ziekenwagens, een MUG-team en een ploeg van de brandweer ter plaatse gestuurd.

17 november