Portier El Café in beroep tegen straf

Sint-Gillis Douche en warme weer leiden tot CO-intoxica­tie voor gezin: “Gassen konden niet ontsnappen”

In Sint-Gillis is maandagavond een gezin van vier personen onwel geraakt door een CO-intoxicatie. Dat meldt de Brusselse brandweer. Oorzaak van de intoxicatie was een slechte evacuatie van de verbrandingsgassen van de waterverwarmer. “Meer dan waarschijnlijk is die evacuatie bemoeilijkt door het warme weer en de hoge buitentemperaturen”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

19 juli