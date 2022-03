Porsche met MIVB-logo doet de ronde op sociale media: “Zo te zien gaat het om een grote fan”

Brussel Nieuwe hoofdzetel BNP Paribas Fortis sleept prijs in de wacht op vastgoed­beurs in Cannes

Het nieuwe hoofdkantoor van de bank BNP Paribas Fortis op de Warandeberg in Brussel is donderdag in de prijzen gevallen op de vastgoedbeurs MIPIM in de Franse badstad Cannes. Het gebouw kreeg de award in de categorie kantoorgebouwen (‘Best office & business development’), zo maakte de organisatie van de vastgoedbeurs bekend.

11:27