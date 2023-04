Pop-up tentoonstelling aan Luxemburgplein toont leven van Oekraïners onder Russische bezetting

Burgercol­lec­tief verzamelt 6.100 handteke­nin­gen tegen komst zwemvijver Neerpede

14 april loopt het openbare onderzoek af rond de herinrichting van een van de vijvers in het Neerpedepark tot publieke zwemplaats. Een groep Anderlechtenaars, het collectief ‘Red Neerpede’, ziet dat echter niet zitten. Ze vrezen onder meer dat de biodiversiteit en rust in het park zullen worden verstoord. Een petitie die ze lanceerden, leverde alvast 6.100 handtekeningen op. Maar niet iedereen ziet het negatief in: “Hoe meer publieke openluchtzwembaden er zijn, hoe meer de mensen zich kunnen spreiden over verschillende locaties."