Politiezones en parket Brussel linken toenemend geweld met vuurwapens in de hoofdstad aan drugshandel: “22 schietincidenten in 2,5 jaar tijd”

De korpscheffen van de verschillende Brusselse politiezones verzamelden dinsdagmiddag samen met het parket voor een persconferentie over het toenemend geweld in de hoofdstad. De toename is ernstig, en wordt in één adem genoemd met drugshandel, maar een echte verklaring blijft uit.

“Sinds enkele maanden merken we een aanzienlijke stijging aan schietincidenten in Brussel, die zich bovendien steeds vaker op de openbare weg afspelen”, zegt Tim De Wolf, procureur des Konings van het parket van Brussel. Het geweld kan direct gelinkt worden aan drugshandel. De handel in drugs, en ook het geweld dat ermee gepaard gaat is altijd een aanwezige factor geweest in de hoofdstad, dat is niet nieuw. Het gaat vooral om cannabis en cocaïne, maar het is die laatste drug die aan terrein wint. “We zien steeds meer cocaïne op straat, en merken dat het geweld dat daaruit voorvloeit een pak bruter is. Hiervan zijn we ons bewust, we zullen dan ook een tandje bijsteken”, verklaart Michel Goovaerts, korpschef van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene.

Complexe criminaliteit

De aard van de incidenten waarbij vuurwapens betrokken zijn, is zo divers dat de politiezones voor een moeilijke taak staan. “Het is onmogelijk om het drugsgeweld volledig uit te roeien, aangezien het om heel diverse contexten gaat. We zien zowel georganiseerde en internationale drugscriminaliteit in Brussel, als lokale bendes.” Dat maakt dat het vaak moeilijk is om daders op te sporen en aan te houden. Bij afrekeningen in het drugsmilieu zal het slachtoffer vaak niet willen spreken, ook al weet hij of zij heel goed in welke context de schietpartij heeft plaatsgevonden. “Als gevolg daarvan zijn de strafrechterlijke onderzoeken vaak heel complex”, aldus procureur De Wolf.

Concreet gaat het om 22 schietincidenten over heel het Brusselse grondgebied van januari 2020 tot 28 juni 2022, waarvan er 12 zich afspeelden dit schooljaar. De laatste schietpartij dateert van een week geleden.

Quote Ze schieten niet om te doden, maar om elkaar te intimide­ren Jurgen De Landsheer, Korpschef politiezone Brussel Zuid

Motieven

De cijfers spreken over slechts één dode, dat aantal ligt zo laag omdat de daders meestal niet de intentie hebben om hun slachtoffer te vermoorden. “Ze schieten niet om te doden, maar om elkaar te intimideren in het drugsmilieu”, verklaart Jurgen De Landsheer, korpschef van de politiezone Brussel Zuid. Dat is ook de reden waarom de slachtoffers vaak in de benen geraakt worden. Doordat de incidenten vaak op klaarlichte dag en op de openbare gebeuren, komt ook de veiligheid van de burger in het gedrang. “De dag dat een toevallige passant geraakt wordt door zo’n kogel, zal dat dramatische gevolgen hebben”, zucht De Landsheer. Ook bevolking loopt dus een hoger risico door de agressieve afrekeningen in het drugsmilieu.

Of ook alle steekpartijen kunnen gelink worden aan drugshandel, is niet duidelijk. “Sommige steekpartijen zijn afrekeningen in het drugsmilieu, maar wel zien ook veel incidenten die te maken hebben met banale ruzies of dronkenschap”, aldus korpschef Michel Goovaerts.

Volledig scherm Persconferentie politiezones en parket Brussel over toenemend geweld met vuurwapens © Carmen Schelkens

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.