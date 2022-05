Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene sluit peterschap succesvol met feest. “Het waterkanon had alvast succes.”

“De relatie tussen de politie en jongeren is zeer belangrijk,” zegt Robin De Becker, woordvoerder van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. “Meer dan 80 Brusselse klassen uit de lagere scholen konden ook dit schooljaar rekenen op de aanwezigheid van een zogenaamde peter of meter van onze politiezone.” Dankzij hen konden de kinderen van de derde graad kennismaken met de taken van de politie en de man of vrouw achter het uniform leren kennen. “De leerlingen kunnen een babbeltje slaan met de politie, en merken zo dat dit ook maar gewone mensen zijn.”