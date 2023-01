Politievakbonden voeren actie in Brussel

Brussel Werkloos­heid in Brussel op laagste niveau sinds 2003

Het aantal Brusselse werkzoekenden daalde in 2022 naar het laagste peil sinds 2003. Dat meldt Brussels arbeidsbemiddelaar Actiris. In de tweede jaarhelft was de afname wel beperkter, veroorzaakt door de huidige energiecrisis.

7 januari