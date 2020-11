Politievakbond NSPV roept leden op tot ‘boetestaking’: “De onvrede broeit al langer”

De vakbond NSPV vertegenwoordigt 18.000 politiemensen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Al die leden krijgen van hun vakbond de oproep om vanaf morgen geen processen-verbaal meer uit te schrijven. “Er is veel woede”, zegt voorzitter Carlo Medo. “Aan de ene kant is er de agressie waar politiemensen dit weekend opnieuw slachtoffer van zijn geworden. Dat raakt alle collega’s, of ze nu in Brussel werken of niet. Daarnaast voelen onze mensen zich nauwelijks gewaardeerd door de politiek.”

De bond vindt het bijvoorbeeld niet eerlijk dat politiemensen geen recht hebben op een coronapremie. “En er is geen regeling voorzien voor politiemannen en -vrouwen wiens kinderen niet meer naar school of naar de opvang kunnen. Ook de beloofde herziening van de lonen, op 1 januari 2020, is er niet gekomen. We zijn intussen een jaar verder … Blijkbaar vinden politici ons dan toch niet zo essentieel. Wel, dan is het ook niet essentieel dat we processen-verbaal opstellen.”

Politievakbond ACOD zal leden die zich bij de actie willen aansluiten, steunen. “VSOA beraadt zich nog intern over deelname aan de protestactie. Dat geldt ook voor het ACV: “Wij kunnen de actie van onze collega’s van het NSPV in elk geval goed begrijpen”, zegt voorzitter Joery Dehaes. “De overheid zegt de politie zo belangrijk te vinden, maar liet ons vorige week tijdens het onderhandelingscomité weten geen stappen te zullen ondernemen om de politie extra middelen of vergoedingen te geven. Dat werd ons maanden geleden wel beloofd.” Of ACV deelneemt, hangt af van de reactie van verschillende ministers de komende dagen. “Maar de manier waarop de overheid de laatste maanden met de politiemensen omgaat is buiten alle proportie.”