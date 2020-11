Politievakbond NSPV roept leden op: “Schrijf geen boetes meer”

Voetbal 1B RWDM-doel­man Anthony Sadin blijft positief: “Mindere prestatie op Westerlo thuis tegen Lierse rechtzet­ten”

12 november De ene wedstrijd is duidelijk de andere niet. Zo efficiënt RWDM was in de thuiswedstrijd tegen Westerlo vorige vrijdag, zo pover was de prestatie afgelopen maandag in het Kuipje tegen diezelfde ploeg. Zaterdag om 16 uur krijgt RWDM in 1B het bezoek van Lierse, een inhaalwedstrijd van speeldag acht. “We moeten onze mindere prestatie rechtzetten”, zegt Anthony Sadin.