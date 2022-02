Politievakbond deelt beelden van jongeren die molotovcocktail naar politiewagen gooien

“Na twee schietpartijen de afgelopen week is er in de buurt van het Anneenssensplein in het centrum van Brussel verhoogd politietoezicht”, dat schrijft de politievakbond. “Dit wordt opnieuw niet gesmaakt door de Brusselse jongeren die onze politiepatrouilles bestoken met molotovcocktails”, klinkt het bij de beelden.

Hoewel beide schietpartijen volgens het Facebookbericht de aanleiding zouden zijn geweest van de feiten in de video, zouden de feiten in de video eerder hebben plaatsgevonden: op 18 januari. Dat bevestigt hoofdcommissaris Carla Lonneville. Het doelwit van de molotovcocktail zou een verkeerspatrouille zijn geweest. Hoewel de wagen niet geraakt werd was er wel wat schade aan het politievoertuig. Meer informatie over de betrokken partijen is er momenteel niet. Het dossier is overgemaakt aan de federale politie en het Brusselse parket.