Politieman gewond bij arrestatie drugsdealer

Yannick Carrasco stelt Red Court voor in zijn Vilvoorde: “Voetbal als middel voor veel meer”

Woensdagmiddag was Rode Duivel Yannick Carrasco te gast in zijn geboortestad. Als ambassadeur van het nieuwe Red Court aan het Tyndalepark kwam hij, tussen de verplichtingen bij de nationale ploeg in, het nieuwe terrein officieel openen. Het voetbalveldje is nu af, maar voor de stad is het nog maar het begin van een nieuw sociaal project. We steken ons licht op bij enkele hoofdrolspelers: “Het zal hier niet altijd om de bal draaien.”