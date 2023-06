Politiehonden vonden vorig jaar 10 miljoen euro aan crimineel geld: “Ze ruiken de bankbiljetten”

In de strijd tegen georganiseerde misdaad en terrorisme zet de politie 33 speurhonden in die bankbiljetten kunnen ruiken. Vorig jaar werd zo 10 miljoen aan cash geld in beslag genomen. Dat is twee keer zoveel als het jaar voordien. Dit heeft te maken met grotere inspanningen om drugshonden ook tot cashhonden op te leiden en het succes van het Sky ECC-onderzoek.