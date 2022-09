De twee Politiecolleges staan dan ook zeer kritisch tegenover de huidige aanpak van de minister van Binnenlandse Zaken, die een einde wil stellen aan het Kanaalplan en tegelijkertijd, zonder hen extra middelen te geven, de burgemeesters extra verantwoordelijkheden wil toevertrouwen.

Quote In april zullen we geen ondersteu­ning meer krijgen, en dat terwijl we vaststel­len dat er nog steeds een dreiging is op vlak van radicalise­ring. Bovendien kunnen we spreken van een verhoogde interregio­na­le criminali­teit. Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde.

“Het is compleet onbegrijpelijk dat het Kanaaplan wordt afgebouwd”, reageert Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde. De ondersteuning die we kregen is ondertussen al verschrompeld. Van de 20 agenten waarop wij in het begin beroep konden doen, blijven er slechts 7 over. In april zullen we geen ondersteuning meer krijgen, en dat terwijl we vaststellen dat er nog steeds een dreiging is op vlak van radicalisering. Bovendien kunnen we spreken van een verhoogde interregionale criminaliteit. Heel veel van die feiten zijn drugsgerelateerd. We hebben momenteel al geen structurele middelen meer om onze dagdagelijkse taken uit te voeren, zonder extra ondersteuning redden we het niet. Ongeveer een kwart van de plaatsen in het korps raakt nu al niet ingevuld”, zegt de burgemeester ontzet. “De overvalplaag van de afgelopen weken wijst richting georganiseerde misdaad vanuit Brusselse context. Overstijgende criminaliteit is de realiteit van elke dag, het is alsof we criminelen nu vrij spel geven.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Erik Bassleer, korpschef politiezone Vilvoorde-Machelen © Marc Baert

Preventieve aanpak tegen drugsproblematiek

Volgens Erik Bassleer, korpschef van de politiezone Vilvoorde-Machelen is het belangrijk om in te zetten op een preventieve aanpak in de strijd tegen de drugsproblematiek. “Het is gelukkig nog niet zo dat wij in onze politiezone te maken krijgen met drugsgeweld zoals dat in de Brusselse politiezones aanwezig is. Afrekeningen in het drugsmilieu hebben we hier nog niet gezien. Maar we vrezen wel dat de drugscriminaliteit vanuit Brussel onze richting uit zou kunnen komen, we hebben dat al eerder gezien met andere fenomenen in het misdaadmilieu. De overvalplaag van afgelopen weken is daar een perfect voorbeeld van”, legt de korpschef uit.

Quote We vrezen dat de drugscrimi­na­li­teit vanuit Brussel onze richting uit zou kunnen komen, we hebben dat al eerder gezien met andere fenomenen in het misdaadmi­li­eu. Erik Bassleer, korpschef politiezone Vilvoorde-Machelen

“Het voorbije jaar kregen we te maken met een tiental overvallen op ons grondgebied, en het is duidelijk dat het aantal diefstallen met wapengebruik in stijgende lijn gaat. Het is niet de bedoeling dat we de situatie gaan dramatiseren, maar we moeten wel realistisch zijn.” Met het oog op die drugscriminaliteit is het belangrijk dat er voldoende mensen en middelen kunnen ingezet worden. Daarom vindt de korpschef het absoluut onaanvaardbaar dat het Federaal Kanaalplan door minister Verlinden afgebouwd zou worden. Dat plan richt tegen radicalisme en illegaliteit, maar de werking gaat veel verder volgens Bassleer. Ook drugs “De politiezone kampt al met een tekort aan personeel. Met nóg minder agenten wordt het onmogelijk om voldoende mensen in te zetten in de strijd tegen de drugscriminaliteit.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.