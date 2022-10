Politiebonden clashen met agenten voor ingang Open Vld-congres aan Kinepolis in Brussel

Vanaf 1 januari zouden agenten 1.000 euro brutoloon op jaarbasis erbij krijgen. Dat had minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) de bonden althans beloofd. Maar tijdens het begrotingsoverleg van de federale regering – waar Verlinden niet bij zat – werd beslist om te besparen op die loonsopslag door die te spreiden in de tijd: 45% in 2023, nog eens 45% in 2024 en 10% in 2025. En dat zint de bonden niet. Voor hen is niet Annelies Verlinden maar wel premier Alexander De Croo (Open Vld) kop van Jut. De vakbonden lieten meteen weten dat er acties zouden komen. Zaterdagochtend vond de eerste actie plaats. Niet toevallig op het Open Vld-congres in Kinepolis in Brussel.