Politie zoekt ‘mankende’ overvaller en handlanger

Antwerpen/Brussel Zes kinderchi­rur­gen uit Antwerpen en Brussel bundelen krachten voor Saffier, een nieuw centrum voor zeldzame kinderchi­rur­gie

6 mei “Een saffier is een uiterst zeldzame en waardevolle edelsteen. Elk kind is waardevol en wij helpen hen bij zeer zeldzame ziekten. Vandaar de verwijzing naar de saffier.” Aan het woord is dokter Paul Leyman, kinderchirurg bij GZA en ZNA. Hij is één van de zes kinderchirurgen van het nieuwe Saffier-netwerk, een van de grootste centra voor kinderheelkunde in België. De kinderchirurgen en hun teams van ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis (Antwerpen), GZA Sint-Augustinus (Wilrijk) en Universitair Ziekenhuis Brussel gaan intensief samenwerken, goed voor ruim 1.800 ingrepen per jaar. De basis voor dat idee ligt in Rotterdam, jaren geleden.