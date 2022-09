Politie zoekt eigenaars in beslag genomen laptops en gsm's

Brussel Symbolisch vluchtelin­gen­kamp in Brussel eist aandacht voor opvangcri­sis

Aan de Schuitenkaai in Brussel hebben zondag enkele honderden mensen actie gevoerd om de gebrekkige opvang van asielzoekers aan te klagen. In het park hebben ze met kartonnen tenten een symbolisch vluchtelingenkamp gebouwd, een verwijzing naar het vluchtelingenkamp dat in 2015 ontstond in het Maximiliaanpark. “Als de federale regering niet snel in actie schiet en haar plichten nakomt om alle asielzoekers op te vangen, gaan we opnieuw dergelijke kampen krijgen”, klinkt het bij de actievoerders. “Dat is onaanvaardbaar.”

11 september