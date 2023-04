Politie zet straten af in Daillywijk voor reconstructie moord

Hyacinten­fes­ti­val Halle gaat weer van start: met deze tips kan jouw bezoek niet fout gaan

Als jij net als tienduizenden andere liefhebbers in de komende dagen een bezoekje aan het Hyacintenfestival in het Hallerbos gepland hebt, kunnen we je geen ongelijk geven. De hyacinten kleuren rond deze periode weer prachtig paars. Maar wanneer zak je best af naar Halle? Hoe bereik je het Hallerbos? Wat moet je meenemen? Mag de hond mee? En zijn er verborgen wandelroutes met minder volk? We zetten alles op een rij om volledig voorbereid het bos in te stappen.