Politie vraagt aandachtig te zijn voor oplichters aan de deur na overval deze week: “Ze mikken vooral op kwetsbare of oudere mensen”

Brussel Lego Discovery Centre in Docks Bruxsel zwaait vrijdag de deuren open voor bezoekers: “Zelfs kassa in restaurant is van Lego gemaakt”

Goed nieuws voor Legofanaten: het Lego Discovery Centre in Brussel opent vrijdag officieel de deuren voor bezoekers. Zowel jong als oud kan er zich in 12 zones vergapen aan de kleurrijke bouwsteentjes, en er zelf mee aan de slag gaan. Woensdag mochten de Lego-VIPS al een eerste kijkje nemen in het 3.000 m2 grote Legoparadijs.

22 juni