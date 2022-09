Politie voorkomt diefstal met geweld: “De verdachte haalde een mes tevoorschijn”

Brussel Raymonda Verdyck nieuwe voorzitter Erasmusho­ge­school Brussel

Bij de start van het nieuwe academiejaar neemt de nieuwe voorzitter van de Erasmushogeschool in Brussel, Raymonda Verdyck, de fakkel over van Bart De Schutter. Tot vorig jaar was zij afgevaardigd bestuurder van GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

21 september