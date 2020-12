Politie vindt 900 kilo vuurwerk in ondergrondse garagebox

Anderlecht Zowat honderd omwonenden tijdelijk geëvacu­eerd door brand in opslag­plaats in Anderlecht: aanpalende woning onbewoon­baar

25 december In de Brusselse gemeente Anderlecht is donderdagavond een honderdtal mensen geëvacueerd nadat er een zware brand was uitgebroken in een opslagplaats met onder meer bestelwagens en DVD’s. Dat meldt woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw. Er vielen geen slachtoffers, maar er moest wel een brandweerman met een gekwetste enkel overgebracht worden naar het ziekenhuis.