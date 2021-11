Politie verwacht morgen enkele duizenden deelnemers op betoging tegen coronamaatregelen: “Onze manschappen zullen massa begeleiden”

De betoging is er om een stem te vormen tegen de coronamaatregelen. Vooral antivaxers en gele hesjes staan achter de betoging. Gisteren was er ook in Rotterdam in Nederland een betoging tegen de coronamaatregelen. Die ontaarde in rellen, die tot 's nachts duurden. Treinen en metro’s stopten er tijdelijk niet, politie werd bekogeld en in het nauw gedreven, voertuigen werden in brand gestoken. Toch waren die relschoppers in de avond en nacht niet de betogers van het eerste uur, volgens de Nederlandse pers. De relschoppers zouden volgens hun berichtgeving Feyenoordhooligans en hooligans van andere voetbalclubs geweest zijn.