Politie verricht 160 arrestaties op Brussels grondgebied: agent breekt twee ruggenwervels na duw van relschopper

Politie en hulpdiensten hadden tijdens oudejaarsnacht de handen vol om rellen in de kiem te smoren. In totaal waren er 690 interventies over het hele grondgebied, inclusief de normale patrouilles. In de politiezone Brussel Zuid (Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis) werden de meeste relschoppers gearresteerd. Agenten deden er 57 administratieve arrestaties en één gerechtelijke. De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene verichtte 48 administratieve en drie gerechtelijke aanhoudingen. In de zone Brussel West (Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg) kon de politie 17 administratieve en 10 gerechtelijke arrestaties doen. Ook in de politiezones Brussel Noord en Marlow (Oudergem, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde) vonden verschillende arrestaties plaats. Enkel in de politiezone Montgomery (Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe) waren geen arrestaties. In het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 160 mensen gearresteerd. Zij riskeren een GAS-boete tot 350 euro. Het ging vooral om feiten van ordeverstoring, bezit en gebruik van illegaal vuurwerk, brandstichting en het gooien van projectielen naar de politie. Bij de festiviteiten zelf waren geen incidenten.