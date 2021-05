Politie verdedigt ophefmakende interventies na La Boum 2: “Optreden was rechtmatig”

Na La Boum 2 kondigden verschillende deelnemers aan klacht te zullen indienen vanwege buitensporig politiegeweld. Een aantal video’s die op sociale media werden geplaatst, leidden tot verontwaardiging over het politieoptreden.

Het eerste filmpje is gemaakt vanuit een appartement op het kruispunt van de Waterlossesteenweg en de De Frélaan. Daarop is te zien hoe een vrouw een agent probeert aan te spreken waarop de agent traangas spuit in het gezicht van de vrouw. De gemoederen lopen op. Er komt meer oproerpolitie aan, waarna te zien is hoe een man met grijze trui en pet richting een oprukkende oproerpolitie stapt. Hij zwaait met zijn armen en lijkt iets in zijn hand te hebben. Een vijftal seconden later komt de hondenbrigade hem achterna. De politie gebruikt pepperspray en een de politiehond bijt in zijn arm. Als de man rechtop kruipt, trapt een agent tegen zijn borst.

Gewaarschuwd

Eerder, buiten beeld, gebeurde volgens de politie het volgende: de politie had last van een groep mensen die projectielen naar de politie gooiden. “Een van onze medewerkers (werd) lastiggevallen door zes leden van de groep in kwestie, aan wie hij meermaals zou vragen afstand te houden.” De agent waarschuwde volgens de politie dat hij traangas zou gebruiken als ze dat niet zouden doen. “Hij was alleen en zijn bevelen werden niet opgevolgd, ondanks dat ze meermaals werden herhaald, dus bracht hij zijn dreigement ten uitvoer, geconfronteerd met de nog steeds agressieve houding van de individuen.”

De vrouw die de agent in de video aanspreekt is de medeoprichtster is van de “Teken je hart”-beweging, die meedeed aan La Boum 2. Volgens de politie schold de vrouw de agent uit. “Toen de betrokken dame weigerde achteruit te gaan en steeds dichter bij de politieman kwam, die achteruit was gegaan om een veilige afstand tussen hen te waarborgen, gebruikte hij traangas.”

Quote De man was vastbeslo­ten zijn wapens vast te houden - naast de hamer had de man ook een cutter vast.Daarom werd een beroep gedaan op een politie­hond, om de dreigende man te ontwapenen. Brusselse politie

Front kick

De politie gaat verder: “Op dat moment merkte de politieman een verbaal agressieve derde op, die dreigend met een hamer naar hem zwaaide en in zijn andere hand een voorwerp vasthield dat hij niet onmiddellijk kon identificeren. Hij beval de man het wapen te laten vallen, maar de man gehoorzaamde niet, waardoor hij opnieuw traangas gebruikte. Dit weerhield de man er niet van de hamer in zijn hand te houden. Daarom gebruikte een tweede politieman die tussenkwam ook traangas.”

“De man was vastbesloten zijn wapens vast te houden - naast de hamer had de man ook een cutter vast - ondanks de bevelen en de eerste maatregelen. Daarom werd een beroep gedaan op een politiehond om de dreigende man te ontwapenen. Na de interventie met de hond stond de man op en bleef in een zittende positie, waardoor zijn handen niet zichtbaar waren. Een van de agenten ging toen over tot een front kick ter hoogte van de borst om de man te destabiliseren en hem op de meest veilige manier te arresteren.”

De man is een van de vijf personen die gerechtelijk werden aangehouden na La Boum 2. Hij mocht, net als de vier andere verdachten, zondag weer naar huis.

Tweede video

Op een tweede filmpje, gefilmd in de Waaglaan, is te zien hoe de politie een vijftal jongeren aangepakt. Een jongeman haalt zijn gsm boven, de andere lijken hun verhaal te willen doen aan de politie. De politie grijpt in, met een vijftiental agenten komen ze ter plekke, sommigen krijgen pepperspray in het gezicht. Anderen worden geboeid en opgepakt.

Volgens de politie gingen de agenten verhaal halen bij drie jongens en twee meisjes. Ze leken onder invloed van alcohol en hadden drank bij zich. Ze vielen in de straat een man lastig. “Bij het zien van de politiemensen probeerden de jongeren te vluchten", aldus de politie. “Dat werd verhinderd en toen werden ze fysiek en verbaal agressief tegenover de politiemensen die de omstandigheden wilden ophelderen. De betrokkenen werden niet zonder problemen bestuurlijk aangehouden.”

Eerste stap

We willen erop wijzen dat deze bevindingen de eerste stap vormen van het door ons ingestelde onderzoek, dat ons op dit moment doet vaststellen dat de genoemde interventies volkomen rechtmatig waren. Het parket van Brussel kon nog geen commentaar geven over de incidenten.