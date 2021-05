Politie valt woning binnen na urenlang vruchteloos onderhandelen: gijzelnemer opgepakt, gijzelaar was minderjarig

Anderlecht/Brussel/Sint-Gillis Minister-president Vervoort over herontwik­ke­ling Zuidwijk: “Geen voorstan­der van torenge­bouw op Kuif­je-blok”

11 mei De Brusselse regering heeft in eerste lezing het ontwerp van Richtplan van Aanleg (RPA) ‘Zuid’ goedgekeurd. Zo kan het nu aan een breed openbaar onderzoek worden onderworpen, meldt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) dinsdag. Voor hem mag de onrust over de toekomst van kantoren in de hoofdstad een sereen debat over de toekomst van de Zuidwijk niet in de weg staan.