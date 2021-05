Politie probeert einde te maken aan gijzeling

Brussels Gewest Vaccinatie het laagst in Brusselse gemeenten die het hardst getroffen werden

15:48 Terwijl de vaccinatiecampagne in Vlaanderen behoorlijk goed draait, verloopt ze in Brussel een stuk moeilijker. Zo is in de gemeenten Sint-Joost-Ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Gillis en Brussel stad nog geen 20 procent van de volledige bevolking gevaccineerd. “Dit zijn ook gemeenten waar het meest aantal positieve COVID-tests werden vastgesteld”, zegt professor Dirk Devroey, decaan van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie aan de VUB.