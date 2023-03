Politie pakt vijf verdachten op in kader van drugsdossier

De inspecteurs van de lokale politie konden tijdens een controle een persoon betrappen die drugs op zak had. Dat gebeurde tijdens het observeren van de woning van een dealer. “Twee personen gingen de woning binnen, om even later terug naar buiten te komen. Ze waren al gekend bij de politiediensten voor drugsfeiten. Eén van hen was in het bezit van drugs”, aldus de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Even later dook opnieuw een persoon op aan de woning. Ook hij werd tegengehouden en bleek in het bezit te zijn van marihuana.