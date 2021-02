Politie pakt vijf verdachten op die 19-jarige in kanaal gooiden

Brussel Tussen leven en dood: houdt de Brusselse bruine kroeg stand? “Deze ‘salons van het volk’ mogen niet verloren gaan”

26 januari Door de coronacrisis is de vraag actueler dan ooit: keren we ooit nog met z’n allen onbezorgd terug naar die zwoele interactiepoel, waar zweet en gerstensap hoogtij vieren? We zoomen in op twee Brusselse bruine cafés en houden hun overlevingsacties tegen het licht, trekken over de gewestgrenzen naar een Vlaams volkscafé en vragen aan cafékenner Patrick Wouters van de vzw BrusselFabriek of het bruin café in Brussel nog een toekomst heeft.