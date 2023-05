Politie pakt verdachte van drie home-invasions op: “Om geen sporen na te laten waste hij zijn slachtoffers met zeep”

Het onderzoek naar de man ging van start toen een 80-jarige dame afgelopen april in haar woning in Sint-Pieters-Woluwe overvallen werd. De dader melde zich met een vals voorwendsel aan bij de vrouw en gebruikte vervolgens geweld om binnen te dringen. Eenmaal binnen, bond hij het slachtoffer vast en eiste zoveel mogelijk waardevolle voorwerpen. Alvorens de vlucht te nemen, waste hij het slachtoffer met zeep om alle sporen uit te wissen, en sloot haar op zodat ze de hulpdiensten niet kon verwittigen.

Vuurwapen

Uit het onderzoek bleek al snel dat de man nog tweemaal op dezelfde manier had toegeslagen, in Schaarbeek. Het spoor leidde uiteindelijk naar een 33-jarige verdachte. Die werd op 14 mei opgepakt bij twee huiszoekingen, in Schaarbeek en Sint-Gillis. De politie trof daarbij ook een vuurwapen aan, naast een deel van de gestolen buit en een grote geldsom.