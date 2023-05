Politie pakt man (26) op met 17 zakjes cocaïne en 35 geneesmiddelen op zak

Collectief straatdo­den herdenkt 78 overleden dak- en thuislozen in 2022

In het jaar 2022 lieten 78 dak- of thuislozen het leven in de Brusselse straten, tot nu toe het hoogste aantal dat werd opgemeten. Het collectief Straatdoden herdacht deze mensen woensdag om 11 uur in het stadhuis van Brussel, en wees daarbij op een structureel probleem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.