Politie pakt actievoerders op in Brussel, paar honderd manifestanten protesteren aan Centraal Station

Brussel Vaccinatie­cen­trum op Heizel bijna open for business, maar late levering vaccins kan nog roet in het eten gooien

28 januari Maandag is het vaccinatiecentrum in Paleis 1 op de Heizel volledig klaar om 5.000 mensen per dag te ontvangen en in te enten met het coronavaccin. Maar de levering van vaccins laat op zich wachten en dus kan het centrum waarschijnlijk pas rond 15 februari openen. Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, gaf in het bijzijn van Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) donderdag al een eerste blik achter de schermen.