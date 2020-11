Politie opnieuw aangevallen bij interventie in Jette

Sint-Joost-ten-Node Man zonder mondmasker valt politie­vrouw aan bij coronacon­tro­le

15 november Een politievrouw die in Sint-Joost-ten-Node een coronaboete wilde uitdelen, is door de verdachte geslagen en uitgescholden. De vrouw kon de man na de aanval overmeesteren en oppakken. De politie meldt dat de man na verhoor is vrijgelaten.